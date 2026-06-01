Carlos Augusto potrebbe lasciare l'Inter. Il brasiliano, deluso dalla mancata convocazione di Ancelotti per il Mondiale, starebbe riflettendo sul suo futuro in nerazzurro. L'Inter, nel frattempo, ha fissato un incontro per chiarire la sua situazione, ma la volontà dei campioni d'Italia è quella di trattenere il giocatore.

Dodicesimo uomo

L'esterno è stato una pedina preziosa nello scacchiere di Chivu. 46 presenze in tutte le competizioni, ma senza riuscire a essere un titolare inamovibile dell'undici nerazzurro, che a fine anno ha sollevato lo Scudetto e la Coppa Italia. La duttilità tattica di Carlos Augusto gli ha permesso di strappare qualche partita in più, soprattutto nel ruolo di braccetto di sinistra. Da quinto, invece, poche presenze: difficile spodestare un Dimarco in forma strepitosa, il migliore della carriera - a tal punto da diventare l'MVP del campionato di Serie A.

Il futuro

La mancata convocazione da parte di Ancelotti ha lasciato una ferita, probabilmente causata dal minutaggio discontinuo raccolto in stagione. Carlos Augusto, quindi, starebbe meditando l'addio al club nerazzurro, alla ricerca di un progetto che gli garantisca maggior titolarità e continuità. L'Inter, d'altro canto, avrebbe intenzione di trattenerlo, e ha fissato nei prossimi giorni un incontro con il brasiliano e il suo entourage. L'allenatore dell'Inter, Christian Chivu, avrebbe già parlato con il giocatore, sottolineando la sua fiducia e centralità nel progetto, e non è da escludere una permanenza a Milano.

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