L’Inter continua a muoversi sul mercato e nelle ultime ore avrebbe compiuto passi significativi per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, infatti, sarebbe sempre più vicino ai colori nerazzurri, tanto che tra le parti esisterebbe già una bozza d’intesa che potrebbe rappresentare la base per arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il giocatore avrebbe già espresso una chiara preferenza per la destinazione milanese. Una scelta importante, soprattutto considerando che sul portiere erano presenti anche altri interessamenti concreti. In particolare, Provedel avrebbe detto no al Bologna, club che lo aveva individuato come possibile rinforzo per la prossima stagione, e avrebbe respinto anche la proposta di rinnovo avanzata dalla Lazio.

Una presa di posizione che lascia intendere come il portiere consideri l’eventuale approdo all’Inter una grande opportunità per la propria carriera. Dopo essersi affermato negli ultimi anni come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A, Provedel sarebbe pronto a misurarsi in un contesto di altissimo livello, con ambizioni nazionali e internazionali. Per l’Inter, il suo arrivo rappresenterebbe un’operazione di assoluta affidabilità. Il portiere ha dimostrato continuità, personalità e qualità tecniche importanti, distinguendosi non solo per le parate ma anche per la capacità di partecipare alla costruzione del gioco, aspetto sempre più centrale nel calcio moderno.

Nonostante l’intesa con il giocatore sembri ben avviata, resta ancora da trovare un accordo definitivo con la Lazio. Sarà infatti necessario avviare una trattativa tra i due club per definire costi e modalità dell’eventuale trasferimento. Un passaggio che potrebbe richiedere tempo, ma che appare facilitato dalla volontà del portiere di sposare il progetto nerazzurro. La sensazione è che l’Inter abbia individuato in Provedel il profilo giusto per rafforzare il reparto portieri e che il giocatore abbia già fatto la propria scelta. Adesso la palla passa alle società, chiamate a trovare l’intesa definitiva per trasformare una bozza d’accordo in un trasferimento concreto.

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