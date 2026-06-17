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Ivan Provedel sarà un nuovo giocatore dell'Inter. La trattativa tra i nerazzurri e la Lazio è giunta alle battute finali, come confermato dall'agente del giocatore nelle scorse ore. Provedel è pronto a lasciare la capitale per accasarsi a Milano.

La trattativa

La volontà di Provedel è chiara da tempo: il giocatore voleva lasciare la Lazio per andare all'Inter. I nerazzurri hanno individuato nel classe 94' il profilo migliore per sistemare il reparto dei portieri e hanno avanzato un'offerta da 3 milioni di euro, che la Lazio ha accettato. Per Provedel si chiude un cerchio, come confermato dal suo agente Rava, dato che il giocatore è da sempre tifoso dell'Inter.

Ruolo

L'Inter ha deciso di affidare le chiavi della porta a Josep Martinez, con Sommer - 43 presenze stagionali - pronto a salutare il club nerazzurro. Provedel è pronto a prendere il posto del portiere svizzero, con un chiaro ruolo da vice di esperienza e assoluta affidabilità, in modo tale da poter fungere da chioccia per Martinez.

Provedel lascia la Lazio dopo quattro anni e quasi 150 presenze con la maglia biancoceleste. A Milano troverà la maglia dei suoi sogni, con in aggiunta un triennale da un milione e mezzo a stagione, un leggero aumento rispetto allo stipendio percepito alla Lazio (circa un milione a stagione).

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