Prima dell'inizio della nuova settimana, il Palermo continua a lavorare per completare una rosa già profondamente rinnovata. Dopo aver definito gran parte delle operazioni in entrata, il direttore sportivo Carlo Osti è ora concentrato sugli ultimi tasselli offensivi, mentre restano da valutare alcune situazioni in uscita che potrebbero incidere sulle strategie finali del club rosanero. Mediagol vi propone un riepilogo sul calciomercato secondo le indiscrezioni dei principali giornali italiani.

Il primo tassello è già arrivato ed è ufficiale: Dominic Vavassori è un nuovo giocatore del Palermo. L'esterno offensivo classe 2005 arriva dall'Atalanta con la formula del prestito oneroso senza diritto di riscatto, rappresentando un'importante alternativa sulla corsia sinistra del 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Reduce da una stagione con 9 gol e 5 assist tra Serie C e Coppa Italia di Serie C con l'Atalanta Under 23, il giovane è considerato un profilo capace di garantire dribbling, imprevedibilità e qualità negli ultimi trenta metri. Corriere dello Sport sottolinea come il suo arrivo sia soltanto uno step del piano di mercato rosanero, mentre il Giornale di Sicilia evidenzia che si tratta del settimo acquisto estivo dopo Estevez, Cassandro, Hernani, Barba, Fortin e Bozzolan, con Vavassori destinato inizialmente a ricoprire il ruolo di vice Johnsen.

Il mercato del Palermo, però, non è ancora concluso. La priorità resta infatti l'acquisto di un esterno offensivo destro da affidare a Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport, prende sempre più quota la pista estera, con il direttore sportivo Osti orientato a cercare all'estero un giocatore in grado di agire a piede invertito sulla fascia destra. Anche il Giornale di Sicilia conferma che il mercato internazionale rappresenta oggi la soluzione più concreta, considerando la difficoltà di trovare in Italia un profilo con le caratteristiche richieste.

Nel frattempo si raffredda la pista che porta a Issiaka Kamate. Sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia spiegano che l'accordo tra Palermo e Inter Under 23 sarebbe stato impostato, ma manca il via libera del giocatore, orientato a valutare altre destinazioni, con il suo entourage che spinge per un'esperienza all'estero.

Un'altra situazione destinata a incidere sul mercato riguarda Jérémy Le Douaron. Il Troyes continua a seguire l'attaccante francese, ma finora non è arrivata l'accelerazione decisiva e il giocatore non sarebbe pienamente convinto del ritorno in Francia. Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport concordano sul fatto che una sua eventuale cessione aprirebbe le porte all'arrivo di un nuovo centravanti che possa ricoprire il ruolo di vice Pohjanpalo. Se invece Le Douaron dovesse restare, il Palermo potrebbe anche decidere di non intervenire ulteriormente in quel reparto.

Resta vivo anche l'interesse per Stefano Moreo. Secondo il Corriere dello Sport, il nome dell'attaccante del Pisa continua a essere presente sul taccuino di Osti, complice l'ottimo rapporto con Inzaghi, che lo conosce bene. Tuttavia il club toscano non considera il centravanti in uscita. Anche la Gazzetta dello Sport conferma che il Palermo ha già presentato un'offerta, al momento respinta, e definisce la trattativa complicata proprio perché il Pisa ritiene Moreo un elemento importante della rosa.

Sul fronte delle uscite, il Palermo continua inoltre a monitorare le posizioni di alcuni giocatori per eventuali opportunità di mercato, così da alleggerire l'organico e creare spazio agli ultimi innesti offensivi. L'obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa completa e competitiva prima dell'inizio del campionato, con gli ultimi movimenti destinati a concentrarsi quasi esclusivamente sul reparto avanzato. Giornale di Sicilia.