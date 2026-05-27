L'Inter, dopo lo scudetto trionfato, si è messo già al lavoro per il calciomercato. Il primo obiettivo della società lombarda è rinforzare la retroguardia. Dopo qualche settimana in cui è emerso in maniera forte il nome di Muharemovic, difensore del Sassuolo, nelle ultime ore, secondo quanto appreso da Sky Sport, Marotta starebbe puntando anche Oumar Solet, centrale dell'Udinese. Classe 2003, tre anni più giovane di Muharemovic, ha contribuito alla salvezza senza patemi dell'Udinese.

L'Inter starebbe puntando in maniera più assidua su Solet per un discorso relativo al prezzo: in caso di cessione del Sassuolo di Muharemovic, il 50% del ricavo andrebbe alla Juventus, ciò spinge, inevitabilmente, alla società di Carnevali ad alzare il prezzo.

Per quanto riguarda la porta, il club potrebbe promuovere, dato l'imminente addio di Sommer, Josep Martinez da secondo a primo portiere. Vicario costerebbe 20 milioni, prezzo che non apprezzato dall'Inter, che starebbe puntando su Ivan Provedel della Lazio come secondo portiere.