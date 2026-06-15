L’Inter continua a programmare il futuro partendo dalle certezze dello spogliatoio. In attesa di definire le prossime operazioni di mercato, la dirigenza nerazzurra sta lavorando sui rinnovi di alcuni elementi considerati fondamentali per il progetto tecnico. Tra questi ci sono Henrikh Mkhitaryan e Stefan De Vrij, due veterani che negli ultimi anni hanno avuto un ruolo importante nelle fortune della squadra. Secondo quanto riportato da TMW, la situazione dei due giocatori sarebbe però differente. Le notizie più positive arrivano da Mkhitaryan. Il centrocampista armeno avrebbe infatti dato il proprio assenso alla proposta di prolungamento presentata dal club di Viale della Liberazione. L’ex Roma continua a essere considerato una pedina preziosa per esperienza, leadership e qualità tecniche, e il rinnovo per un’ulteriore stagione appare ormai vicino alla definizione.

Più articolata invece la situazione che riguarda De Vrij. L’Inter ha già formulato la propria offerta al difensore olandese, ma al momento non è ancora arrivata una risposta definitiva. Il centrale, attualmente in vacanza, starebbe valutando con attenzione la proposta di rinnovo annuale, che prevederebbe un ingaggio ridotto rispetto a quello percepito finora. La società nerazzurra resta fiduciosa, ma attende una decisione nelle prossime settimane. I rinnovi non si fermano però ai due senatori della rosa. L’Inter sta infatti monitorando anche le posizioni di Yann Bisseck e Carlos Augusto. Per il difensore tedesco si valuta un ulteriore prolungamento rispetto all’accordo già in essere fino al 2029, mentre per l’esterno brasiliano si lavora a un adeguamento economico che ne premi la crescita e il rendimento mostrato nelle ultime stagioni.

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