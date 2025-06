Inter, ufficiale l’arrivo di Chivu

L'Inter, dopo la bruttissima sconfitta in finale di Champions League e l'addio di Inzaghi, si appresta ad uno stravolgimento totale per il prossimo anno. In tal senso, la panchina lasciata dal tecnico ex Lazio verrà occupata da Cristian Chivu, ex difensore proprio dei nerazzurri e reduce da una salvezza al Parma, dopo l'arrivo in corsa post esonero di Pecchia.