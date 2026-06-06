Il Cagliari è a un passo dal primo colpo del suo mercato. Dopo aver rinnovato Pisacane, e - quasi - ufficializzato l'arrivo di Pietro Accardi come DS, i sardi stanno chiudendo la trattativa per prelevare Thomas Berenbruch dall'Inter. Il classe 2005 è pronto a trasferirsi in Sardegna per vivere la prima stagione in Serie A. L'Inter, nel frattempo, osserva e mette il ferro dietro la porta.

La formula

L'Inter è ben disposta a far partire il giocatore, in modo tale da potergli far assaporare con continuità la Serie A, ma senza perdere la proprietà o il controllo sulla crescita del classe 2005, allenato da Chivu ai tempi della primavera. La formula, quindi, è quasi sottintesa: prestito secco, oppure un prestito con diritto di riscatto, con eventuale clausola per i nerazzurri, che potrebbero effettuare il contro-riscatto. Un'operazione simile a quella legata a Pio Esposito, o Alexandar Stankovic, il cui ritorno è stato ufficializzato negli scorsi giorni.

Chi è Berenbruch

Centrocampista di piede mancino, Berenbruch gioca come mezzala destra in un centrocampo a cinque, ma spesso è stato impiegato anche come riferimento tra le linee. Maglia numero 44 sulle spalle, pochi gol (uno solo in stagione), ma un primo assaggio alla Serie C comunque positivo. Pisacane apprezza il giocatore da tempo, da quando lo ha affrontato numerose volte in primavera. "Berenbruch credo che sia uno di quei giocatori che gli hanno lasciato qualcosa", queste le parole del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Il giocatore è stato decisivo in un Inter-Cagliari primavera, e chissà che dopo due anni e mezzo le strade dei due non siano pronte a incontrarsi. Nel frattempo la trattativa prosegue, e l'Inter è pronta a lasciar partire un altro giovane prospetto, senza perderne il controllo.

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