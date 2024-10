Serie A, Inter e Juve per la vetta, Bologna-Milan a rischio? Tutto sul prossimo turno

L'analisi della nona giornata di serie A, che vedrà affrontarsi Inter e Juventus

⚽️ Mediagol 25 ottobre - 07:45

Al via la nona giornata di Serie A, con numerose squadre pronte a contendersi i tre punti. Il big match Inter-Juventus spicca in primo piano come la sfida più attesa.

UDINESE-CAGLIARI venerdì alle 18:30 — La sfida tra Udinese e Cagliari di domani rappresenta un confronto importante per entrambe le squadre. I friulani vogliono sognare e continuare a rimanere nelle zone alte della classifica sperando in un miracolo europeo. I sardi, invece, hanno bisogno di altri punti per continuare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. la squadra di Nicola sono in netta ripresa dopo un avvio difficile di campionato e vengono da 7 punti nelle ultime tre gare, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dall'allenatore fin'ora. Visti i due stili di gioco degli allenatori non è utopia aspettarsi una gara chiusa e con particolare attenzione alla fase difensiva, magari decisa da un colpo di testa di Lucca o un contropiede fulmineo di Luvumbo.

TORINO-COMO venerdi alle 20:45 — Dopo oltre 20 anni tornano ad affrontarsi Torino e Como. L'ultima volta che queste due squadre si sono sfidate fu nel campionato di Serie B, stagione 2003/2004. In quell'occasione vinsero i granata per 1-0 con il gol di Tiribocchi. Ma adesso gli uomini di Vanoli pensano al presente e dopo tre sconfitte consecutive vogliono tornare a vincere per riprendersi l'entusiasmo creato a inizio campionato. La squadra di Fabregas viene invece da un pareggio amaro contro il Parma e vuole tornare a far vedere il bel calcio espresso nelle vittorie contro Verona e Atalanta. Ci si aspetta una gara con tante occasioni di gol, con il Como che manterrà di più il possesso del pallone e il Torino che cercherà con la sua feroce aggressione alta di complicare il gioco dei laniari. Da tenere d'occhio Nico Paz, l'argentino viene da un momento strepitoso certificato dal gol contro il Parma e il debutto con la selección con tanto di assist fornito a Messi per la vittoria contro la Bolivia.

NAPOLI-LECCE sabato alle 15:00 — La capolista indiscussa di questo campionato continua a rimanere in vetta; il Napoli vuole i tre punti per continuare a sognare lo scudetto. I partenopei dovranno fare attenzione a non sottovalutare i salentini, che è abituato a giocare in modo aggressivo e a sfruttare le palle inattive e i contropiedi. La partita si giocherà probabilmente con i partenopei che faranno la partita, cercando di trovare spazi contro un Lecce molto compatto e pronto a chiudere le linee di passaggio. I giallorossi vengono da una brutta sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina e cercheranno di sorprendere la squadra di Conte puntando su organizzazione e determinazione.

BOLOGNA-MILAN sabato alle 18:00 — Si gioca o no la gara del Dall'Ara? È questa la domanda che si stanno facendo i tantissimi appassionati di calcio nelle ultime ore. Dopo la grave alluvione a Bologna, il sindaco ha proposto il rinvio di una partita, una decisione che ha colto di sorpresa la Lega Serie A, già contraria per i calendari saturi. Un rinvio a dicembre altererebbe la programmazione televisiva, mentre uno a febbraio dipenderebbe dai percorsi delle squadre in Champions League. A breve spetterà, a chi di dovere, prendere la decisione finale. Una gara che, qualora si disputasse, potrebbe rappresentare un'opportunità cruciale per la squadra di Fonseca di consolidare la propria continuità, dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti. Il Bologna, invece la continuità la deve ancora trovare. Gli uomini di Italiano stanno dimostrando al momento di non riuscire a reggere il doppio impegno campionato/Champions.

ATALANTA-VERONA sabato alle 21:00 — La sfida tra Atalanta e Verona si prospetta come un match interessante, con entrambe le squadre pronte a lottare per punti importanti. Gli uomini di Gasperini vogliono rientrare nelle posizioni Champions e chissà, poter inserirsi anche in un ipotetica lotta per lo scudetto. Mentre gli scaligeri devono subito svoltare pagina dopo la brutta sconfitta contro il Monza per 3-0 davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Zanetti navigano nelle zone basse della classifica, dopo tante partite altalenanti in questo avvio di stagione.

PARMA-EMPOLI domenica alle ore 12:30 — Il recente rinnovo di contratto di Fabio Pecchia rappresenta un segnale di fiducia da parte della dirigenza del Parma, che punta a invertire la tendenza dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati incostanti e scontri diretti non vinti. I crociati vengono da una sola vittoria in 8 partite e vogliono vincere la prima sfida contro una squadra che punta al suo stesso obbiettivo. I toscani, però, seppur contano di dover raggiungere la salvezza stanno stupendo in questo avvio di campionato, posizionandosi all'11esimo posto. Da tenere d'occhio in questa gara Bonny, l'attaccante francese viene da uno straordinario gol con colpo di tacco contro il Como e punterà a marcare il segno anche in questa sfida.

LAZIO-GENOA domenica alle ore 15:00 — Dopo la vittoria in Europa la squadra di Baroni vuole ripartire anche in Serie A. I biancocelesti hanno dovuto lasciare il passo a causa della sconfitta contro la Juventus e vogliono tornare ad aggrapparsi tra le prime 4. D'altra parte il Genoa cerca punti preziosi per la salvezza: l'appuntamento con la vittoria manca da sei giornate ed è emergenza in attacco, prospettandosi una sfida difficile per il grifone. Sarà un match molto aperto nel quale l'atletismo degli attaccanti della Lazio potrebbe fare la differenza.

MONZA-VENEZIA domenica alle ore 15:00 — Sfida tra squadre che hanno bisogno di punti per non essere totalmente risucchiate nella zona rossa. I brianzoli dopo la netta vittoria contro il Verona sperano sia tutto in discesa, dopo un inizio molto negativo. Il Venezia cerca di scollarsi l'ultimo posto dopo tre sconfitte consecutive. Partita che si prospetta equilibrata ma l'esperienza in massima serie potrebbe portare un vantaggio alla squadra di Nesta.

INTER-JUVENTUS domenica alle ore 18:00 — Il derby d'Italia quest'anno è avvincente più che mai: l'Inter viene dalla vittoria in Svizzera contro lo Young Boys, la Juventus da una deludente sconfitta contro lo Stoccarda nei minuti finali. Oggi come mai negli ultimi anni è uno scontro diretto in piena regola, trovandosi le due squadre a un solo punto di distanza, con i nerazzurri un pelo avanti. La sfida è apertissima, entrambe le squadre sanno giocare bene e sfruttare le potenzialità della propria rosa. La difesa bianconera potrebbe fare la differenza, avendo solo preso un gol in campionato, ma l'impressionante duo in avanti dell'Inter potrebbe cambiare la casella dei gol subiti dei rivali. Attenzione però agli spazi che la difesa di Inzaghi potrebbe lasciare: rispetto allo scorso anno, le retrovie dei nerazzurri sembrano meno resistenti, con 9 gol subiti.

FIORENTINA-ROMA domenica alle ore 20:45 — Entrambe le squadre vengono da una vittoria in Europa, ma con ambienti totalmente diversi. I toscani stanno migliorando di partita in partita, avendo fatto 10 punti nelle ultime quattro partite, d'altra parte a Roma si respira una brutta aria intorno a Ivan Juric: l'ex Toro, nonostante abbia da poco sostituito De Rossi alla guida dei giallorossi, è già sotto osservazione dalla società. Il match si prospetta molto divertente, tra due squadre con grande talento in fase offensiva e che subiscono poco in fase difensiva.