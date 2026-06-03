I lariani proveranno a strappare il centrale del Sassuolo.
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Entra sempre più nel vivo il calciomercato in Italia. Quasi tutte le squadre hanno ormai fatto chiarezza sulla situazione in panchina e dirigenziale, e può adesso stapparsi il mercato. Chi sarà con ogni probabilità protagonista del mercato - come già accaduto per due anni - è il Como di Fabregas, reduce dalla storica qualificazione in Champions League. I lariani hanno infatti lanciato la sfida a Inter e Juventus per Muharemovic, reduce da una grande stagione al Sassuolo.
TUTTI SUL CENTRALE BOSNIACO
La squadra di Fabregas è chiamata a migliorarsi ulteriormente per affrontare al meglio la massima competizione europea, e uno dei primi nomi è appunto Muharemovic - come racconta Gianluca Di Marzio. Il centrale ha disputato un'ottima annata con i neroverdi, meritandosi le attenzioni delle big italiane. Chi infatti ha già manifestato interesse verso il 2003 sono Inter e Juventus, con i nerazzurri in cerca di un centrale e in discussione con il Sassuolo ormai da tempo. I bianconeri, d'altro canto, godono del 50% sulla futura rivendita del calciatore, e potrebbe sfruttare la cosa per assicurarsi un ottimo profilo a un buon prezzo. Il Como spinge e ci proverà, nonostante al momento sia tutto in stand-by visti i costi molto alti, ma nelle prossime settimane potrebbe aprirsi una vera e propria asta per il bosniaco.
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