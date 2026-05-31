Terminata la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, l'Inter adesso è al lavoro per il rinnovo dei contratti.

L'allenatore, Cristian Chivu, dovrebbe prolungare il proprio contratto nei prossimi giorni come confermato dal presidente dei nerazzurri Beppe Marotta: "Il rinnovo di Chivu è atto formale, non è l'aspetto prioritario rispetto al programma che ci attende. Ha un contratto, lo allungheremo perché è giusto allungarlo, ha dimostrato di essere uno degli allenatori emergenti ed è giusto che abbia una gratificazione, non solo nell'allungamento, ma anche nella rivisitazione dell'aspetto economico"

Gli altri componenti della società nerazzurra che potrebbero avere presto il contratto rinnovato sono il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo braccio destro Dario Baccin. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, entrambi sarebbero vicini a prolungare il contratto fino al 2029.

Rinnovi meritatissimi per quanto hanno mostrato la scorsa stagione. Soprattutto per Cristian Chivu che alla prima e propria vera esperienza in Serie A, dopo la parentesi breve al Parma, ha guidato l'Inter alla vittoria dello scudetto arrivata tra l'altro con un largo anticipo. I nerazzurri hanno fatto un campionato di alta qualità e hanno lasciato solo le briciole alle contendenti. Inoltre, ha portato l'Inter anche ad alzare la Coppa Italia dopo la finale vinta contro la Lazio. Unica nota dolente l'eliminazione in Champions League contro lo Young Boys.

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