Si è chiusa con l'archiviazione l'indagine che riguardava il difensore dell'Udinese, Oumar Solet. Il francese era accusato di violenza sessuale. Adesso si spalancano le porte del calciomercato per uno dei pilastri della squadra di Runjaic, con l'Inter che starebbe preparando la prima offerta per acquistare il giocatore.

L'inchiesta

Solet era indagato per una presunta violenza sessuale, denunciata da una donna di 32 anni. Secondo quanto raccolto, la vittima avrebbe denunciato una violenza sessuale, da parte del giocatore dell'Udinese, dopo una serata trascorsa insieme nel maggio del 2025. Il suo legale aveva chiesto di far luce sull'accaduto, ma l'avvocato del francese ha sempre respinto ogni accusa. L'indagine si è chiusa con un'archiviazione. Secondo la Procura, gli elementi raccolti non erano sufficienti per sostenere l'accusa, e il giudice del Tribunale di Udine ha accolto la richiesta.

Sirene milanesi

Il calvario appena concluso, apre le porte del mercato al francese. L'interesse di tanti club di A è già ben noto, e le prestazioni del francese non sono passate inosservate. L'Inter ha già manifestato particolare interesse verso Solet, e adesso che la sua indagine è definitivamente chiusa, i nerazzurri stanno iniziando ad avviare i contatti per portare il francese a Milano. Il giocatore apprezza la destinazione, e l'Inter ha trovato in Solet il profilo giusto per migliorare, e ringiovanire, il reparto difensivo, che ha già salutato un veterano come Matteo Darmian.

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