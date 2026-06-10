Il mercato dell'Inter passa da Udine. La dirigenza nerazzurra segue con attenzione le due gemme preziose del club friulano, anche se l'interesse è ben conosciuto. L'Inter vuole Oumar Solet per la difesa, e questo non è più un mistero visti gli orpelli del DS nerazzurro, Piero Ausilio. Nelle ultime ore, nel taccuino dei campioni d'Italia, è comparso anche il nome di Arthur Atta.

Le offerte

In giornata c'è stato un incontro tra Inter e Udinese per provare a trovare un accordo per Solet, al momento l'unico giocatore preso in considerazione in maniera attiva nella trattativa tra i due club. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'Inter parte da un'offerta di circa 15/17 milioni di euro + bonus, cifre ben lontane dalla richiesta dell'Udinese (30 milioni). I buoni rapporti tra i club potrebbero ammorbidire la presa della squadra di Runjaic, anche se la volontà è quella di monetizzare il più possibile da una potenziale cessione del francese, chiaro obiettivo dell'Inter.

Per Atta, invece, l'Inter non sembra essersi mossa concretamente. Anche il centrocampista francese è un pezzo pregiato dell'Udinese, seguito e attenzionato da tanti club di A - e non solo, ma al momento l'Inter è focalizzata esclusivamente su Solet. Non risultano offerte o trattative reali per Atta, e difficilmente ne arriveranno in tempi brevi, vista l'elevata richiesta dell'Udinese: non meno di 40 milioni di euro.

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