L’Inter continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Gianluca Mancini e potrebbe presto tentare l’affondo per il difensore della Roma. Quella che fino a poche settimane fa sembrava soltanto una suggestione di mercato sta assumendo contorni sempre più concreti, soprattutto alla luce delle incertezze che circondano il futuro del centrale giallorosso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro resta vigile e pronto a inserirsi qualora non si arrivasse a un accordo per il rinnovo del contratto tra il difensore e la società capitolina. Una situazione che viene seguita con attenzione dalla dirigenza interista, alla ricerca di rinforzi di esperienza e affidabilità per il reparto arretrato.

Ma il vero elemento di novità riguarda la possibile formula dell’operazione. L’Inter, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di inserire Davide Frattesi come contropartita tecnica per facilitare l’arrivo di Mancini a Milano. Un’ipotesi che nasce da un presupposto preciso: il centrocampista nerazzurro è da tempo molto apprezzato dalla Roma e rappresenta uno dei profili graditi all’ambiente giallorosso. Per Frattesi, cresciuto proprio nel settore giovanile romanista, si tratterebbe di un ritorno particolarmente significativo. Il centrocampista classe 1999, inoltre, è destinato a lasciare l’Inter durante questa sessione di mercato, motivo per cui il suo nome potrebbe diventare una pedina importante nelle trattative in entrata.

Naturalmente restano ancora diversi aspetti da chiarire. Molto dipenderà dalle intenzioni di Gian Piero Gasperini, chiamato a esprimersi sul futuro del suo difensore, ma anche dalla volontà dello stesso Mancini, che dovrà decidere se proseguire la propria avventura nella Capitale oppure valutare nuove opportunità. L’idea dell’Inter è comunque chiara: rafforzare la difesa con un giocatore già abituato ai grandi palcoscenici della Serie A e dotato di leadership, personalità e conoscenza del campionato. Caratteristiche che fanno di Gianluca Mancini uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza nerazzurra.

Per il momento siamo ancora nella fase delle valutazioni, ma l’inserimento di Davide Frattesi potrebbe trasformare una semplice idea di mercato in una trattativa concreta destinata ad animare le prossime settimane.

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