Calciomercato Sassuolo, Radu a un passo: il portiere lascia l’Inter e approda in B

Il Sassuolo è ad un passo da Ionut Radu. La trattativa che porterebbe il portiere classe 1997 alla corte di Fabio Grosso, secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", sarebbe in via di definizione. L'estremo difensore di proprietà dell’Inter è reduce dal prestito in Premier League al Bournemouth, con il quale ha collezionato appena cinque presenze tra campionato e coppe. Nella stagione 2022-23, invece, il giocatore ha vestito per circa sei mesi la maglia della Cremonese in Serie A, con dieci presenze in totale, prima del passaggio in Francia all’Auxerre. Per lui, in Ligue 1, diciassette presenze, venti gol subiti e cinque clean sheet. Ora una possibile nuova esperienza in Italia, in Serie B.