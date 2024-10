Serie A, Inter-Juve spettacolo, Roma umiliata, Conte resta primo: tutto sulla 9° giornata

Nona giornata di Serie A tanto attesa non sono mancate le sorprese nel campionato italiano

⚽️ Mediagol 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 07:46)

Dopo le partite di domenica 27 ottobre, è terminata la nona giornata di Serie A, caratterizzata come sempre da partite che hanno portato conferme, ribaltamenti e spettacolo.

LA ZONA SCUDETTO

INTER-JUVE PARTITA FOLLE, VOLO DEL NAPOLI – Spettacolo a San Siro. Il big match Inter-Juventus si è concluso con un rocambolesco 4-4. I nerazzurri vanno in vantaggio grazie al rigore di Zielinski, ma la Juventus risponde colpo su colpo con le reti di Vlahovic e Weah. Non tarda a rispondere l'Inter che trova i gol di Mkhitaryan e Zielinski, ancora dal dischetto a riportare i nerazurri avanti. Primo tempo concluso con il risultato di 3-2. Nella ripresa continuano ad insistere i nerazzurri trovando un gol di Dumfries e creando tante occasioni parate da Di Gregorio. Nel finale la Juve cambia l'inerzia e la ribalta con la doppietta di Yildiz. E' stato sicuramente un grande spot per il calcio italiano con due squadre propositive e con voglia di far male all'avversario, aldilà di qualche errore difensivo di troppo. Con questo pareggio, la Juventus rimane al terzo posto con 17 punti, a -5 dal Napoli, mentre l’Inter è seconda a -4.

La vetta della classifica continua a brillare con il Napoli, che mantiene il primo posto in campionato con una vittoria per 1-0 sofferta ma meritata contro un Lecce tenace. Gli azzurri riescono a spuntarla grazie a un gol di Di Lorenzo al 73’, conquistando i tre punti e confermandosi in cima alla classifica con 22 punti. Il Lecce, a causa di questa sconfitta, rimane in zona retrocessione con 5 punti all'ultimo posto.

LOTTA PER L'EUROPA

GOLEADA DELL’ATALANTA, FIORENTINA STRARIPANTE – La Fiorentina continua a sorprendere: i viola hanno travolto la Roma con un clamoroso 5-1, grazie alla straordinaria doppietta di Kean e ai gol di Beltran, Bove, e l'autorete di Hummels. La squadra di Palladino sale così in zona Champions League al quarto posto con 16 punti. Adesso è crisi per la Roma che rischia seriamente di vedere l'ennesimo cambio di tecnico in panchina. I giallorossi scendono all'11° posto e faticano a trovare un’identità solida in questa stagione.

L'Atalanta, dal canto suo, domina il Verona in casa, vincendo con un impressionante 6-1. Decisive le doppiette di Retegui e Lookman, vanno a segno anche De Ketelaere e De Roon. L'italo-argentino è sempre più capocannoniere della Serie A con ben 10 gol. Con questa vittoria, la squadra di Gasperini si porta al quinto posto e si trova a un solo punto dalla zona Champions. Il Verona, con questa pesante sconfitta, scivola al 15° posto.

LOTTA SALVEZZA

GENOA: SPERANZA BALOTELLI, MALE IL CAGLIARI – La Lazio domina contro il Genoa e conquista una vittoria per 3-0 grazie ai gol di Noslin, Pedro, e Vecino. Questa vittoria porta i biancocelesti in settima posizione con 13 punti, mentre il Genoa, in attesa dell'annuncio ufficiale di Balotelli, rimane in zona retrocessione al 19° posto con 5 punti.

Passo indietro invece per il Cagliari, che esce sconfitto dall'Udinese per 2-0. I sardi sono stati condizionati dall'espulsione di Makoumbou avvenuta nel primo tempo e non sono riusciti a poterla sopperire. Per i friuliani è una vittoria che certifica l'ottima stagione svolta fin'ora dagli uomini di Runjaic che si posizionano al 7° posto. I rossoblù, invece, rimangono in zona salvezza alla 14° posizione.

Il Monza viene bloccato dal Venezia in un pareggio emozionante conclusosi sul 2-2. La squadra di Nesta e quella di Di Francesco trovano un continuo botta e risposta nel primo tempo. Per i brianzoli segnano Kyriakopoulos e Duric, mentre per la squadra ospite Ellertson e Svodoba. I brianzoli rimangono comunque momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, piazzandosi al 16° posto, mentre il Venezia rimane ultimo con il Lecce a soli 5 punti.