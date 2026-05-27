In un'Inter che ha brillato e ha chiuso la stagione con due trofei, Scudetto e Coppa Italia, tiene ancora banco il tema del portiere. Sommer è stato uno dei protagonisti più discussi della stagione, giocata al di sotto delle aspettative. Tanti errori, soprattutto nei gol subiti, che hanno portato la dirigenza dell'Inter a ragionare sulle gerarchie tra i pali per la prossima stagione.

Provedel come vice e mentore

Dalle ultime gare, inutili ai fini del risultato - già blindato da settimane, è emersa la scelta di Chivu di affidare le chiavi della porta nerazzurra a Josep Martinez. Lo spagnolo dovrebbe essere il titolare nella prossima stagione, anche se continuano a emergere diversi nomi per la porta dei campioni d'Italia. L'ultimo nome è quello di Ivan Provedel, in uscita dalla Lazio. Il portiere, classe 1994, è sempre stato uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri, salvo poi retrocedere nelle gerarchie a causa di una serie di infortuni, oltre all'exploit di Edoardo Motta. La partenza di Sarri, direzione Bergamo, mette alla porta anche Provedel, che può partire alla ricerca di un progetto più tranquillo e ambizioso. L'Inter monitora la situazione, e avrebbe individuato nel portiere biancoceleste la soluzione di mercato ideale per inserire Martinez in pianta stabile tra i titolari.

La strategia

Come detto poc'anzi, l'idea dei nerazzurri è quella di promuovere Martinez, con Sommer destinato a lasciare Milano. L'acquisto di Provedel andrebbe a rinforzare il reparto dei portieri con una figura di assoluto affidamento, bravo con i piedi e funzionale nella manovra. In questo modo l'Inter può gestire al meglio la crescita del portiere spagnolo, sfruttando la presenza di Provedel per eventuali alternanze e ballottaggi. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, si tratta solo di primi interessi, ma Provedel sembra destinato a lasciare la capitale questa estate. Direzione Milano? Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. L'Inter cercherà di chiudere il capitolo portieri nel minor tempo possibile, in modo tale da fornire a Chivu in maniera tempestiva il pacchetto portieri al completo.