Palestra-Inter: si va verso la fumata bianca. I campioni d'Italia continuano a spingere per convincere l'Atalanta ad abbassare le proprie pretese per il classe 2005, obiettivo numero uno del club nerazzurro. La richiesta dei bergamaschi rimane ancorata a 50 milioni, ma la trattativa sembra procedere spedita, certificato dagli incontri positivi tra i due club.

L'incontro

In mattina le parti hanno avuto un incontro, molto positivo, e si stanno gettando le basi per giungere all'epilogo della trattativa. Il giocatore ha dato la priorità all'Inter, e non vede l'ora di vestire nuovamente la maglia nerazzurra, la stessa che indossava da bambino all'Accademia Internazionale. L'Atalanta continua a chiedere 50 milioni di euro, rispedendo al mittente varie proposte da 35/40 milioni.

L'offerta

L'Inter, come detto, ha il sì del giocatore da tempo. Non resta che trovare l'accordo con la Dea. L'ultima offerta recapitata ai bergamaschi è di 45 milioni di euro, con l'aggiunta di bonus che arrivano a 5 milioni, per un totale di 50, come da richiesta degli orobici, che preferirebbero 50 milioni - senza bonus. Si tratta di dettagli, e la volontà di Palestra di vestire la maglia dell'Inter può accelerare i discorsi in maniera significativa.

Accelerata

Il settimana l'Inter ha già chiuso per Provedel per la porta, e sta per ufficializzare il rinnovo di Christian Chivu. La volontà dei campioni d'Italia è quella di chiudere il prima possibile il discorso legato a Palestra.

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