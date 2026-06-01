L’Inter continua a pianificare il proprio futuro e uno dei reparti destinati a essere maggiormente monitorati in estate è senza dubbio la difesa. Con diversi equilibri da ridefinire e la necessità di ringiovanire gradualmente parte del reparto arretrato, la dirigenza nerazzurra sta valutando attentamente le opportunità presenti sul mercato, cercando il profilo giusto da inserire all’interno del nuovo progetto tecnico.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, nelle ultime settimane alla società sarebbero stati proposti anche due nomi di assoluto peso internazionale come Harry Maguire e David Alaba, difensori di grande esperienza e curriculum europeo. Tuttavia, il responsabile dell’area sportiva Piero Ausilio avrebbe deciso di non approfondire nessuna delle due piste, giudicandole non perfettamente in linea con le esigenze attuali del club.

Il motivo sarebbe legato soprattutto alla strategia che l’Inter intende seguire: abbassare gradualmente l’età media della rosa, investendo su giocatori con prospettiva, sostenibilità economica e margini di crescita, senza rinunciare però all’impatto immediato sul campo. In quest’ottica, profili come Maguire e Alaba, pur ricchi di esperienza internazionale e abituati ai palcoscenici più importanti, non rappresenterebbero la priorità.

Il nome che continua invece a occupare il primo posto nelle valutazioni nerazzurre è quello di Oumar Solet dell'Udinese. Il difensore francese viene considerato il profilo ideale per caratteristiche fisiche, struttura atletica e possibilità di crescita, elementi che lo rendono particolarmente interessante in prospettiva futura.

Solet, infatti, viene visto come un centrale moderno, aggressivo nei duelli, forte fisicamente e in grado di interpretare più situazioni tattiche, qualità che ben si sposerebbero con il sistema difensivo nerazzurro. Inoltre, rispetto ad altri nomi più affermati, rappresenterebbe un investimento più coerente con la filosofia di programmazione che il club sembra voler seguire.

L’idea dell’Inter, dunque, appare piuttosto chiara: esperienza sì, ma solo se funzionale a un progetto sostenibile e orientato al futuro. Per questo motivo, nonostante le suggestioni legate a Maguire e Alaba, il vero obiettivo per rinforzare la difesa continua a chiamarsi Oumar Solet.

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