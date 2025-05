Milan, raggiunto accordo con Allegri: la situazione

Si prospetta una stagione di grandi cambiamenti in casa Milan, dopo il deludente ottavo posto di quest'anno. Il primo nodo, quello dell'allenatore, sembra essersi sciolto: secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, i rossoneri avrebbero trovato l'accordo con Allegri da 5 milioni di euro più bonus per tre anni. Accordo che dovrebbe essere solo formalizzato in mattinata. Per il tecnico sarebbe un ritorno a Milano dopo la parentesi tra il 2010 e il 2014.