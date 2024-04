Milan, Pioli: “Io vicino alla Roma? Dal Chievo al Palermo, Walter Sabatini…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero alla vigilia della sfida di Europa League contro la squadra di Daniele De Rossi.

Mediagol ⚽️ 10 aprile - 14:44

"Si tratta di un'altra competizione, ma l'obiettivo è molto importante per entrambe le squadre. Il nostro avversario è in forma, ha giocatori di qualità e sarà difficile da affrontare. Noi però siamo consapevoli e ci avviciniamo con fiducia". Lo ha detto Stefano Pioli, intervistato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Roma di Daniele De Rossi, in programma giovedì sera a San Siro, valevole per l'andata dei quarto di finale di Europa League.

"La Roma di De Rossi è molto diversa da quella che abbiamo affrontato sia gli scorsi anni che nel campionato in corso. Hanno un altro modo di giocare e di intendere la partita, non abbiamo rivisto le partite di campionato ma ci siamo concentrati sulle nuove posizioni e sui nuovi concetti di De Rossi. Crediamo di conoscere bene i nostri avversari. Io vicino alla Roma di Walter Sabatini in passato? Incontrai Sabatini quando ero ancora l'allenatore del Chievo. Furono due incontri molto positivi, ma alla fine io andai al Palermo e lui scelse Luis Enrique. Non si sbagliò. Dopo non c'è stato niente di così concreto, quella volta sì, invece, c'era stato qualcosa", le sue parole.

"Si tratta del momento migliore del Milan in questa stagione? Sì, le prestazioni e i risultati ci stanno dicendo questo. Affrontiamo la fase decisiva della stagione nel migliore dei modi e senza infortunati. Siamo pronti per il campo, servirà qualità e attenzione perché la sfida è sui 180 minuti, ma già domani sera vogliamo portare a casa qualcosa di positivo. A volte abbiamo avuto difficoltà con chi ci ha aggredito alti, a volte con chi invece chiude la profondità e si chiude dietro. Vediamo la Roma come si comporterà, credo che De Rossi proverà a toglierci quelle soluzioni offensive che a noi stanno dando ottimi risultati".

"Non è la Champions, ma si tratta comunque di una competizione prestigiosa. Le squadre che sono rimaste in corsa sono tutte fortissime e più si va avanti nel torneo più gli ostacoli sarnno difficili. Se ho seguito la serata di Champions di ieri sera? Assolutamente sì, sono state due partite di alto livello. Penso però che le squadre che scenderanno in campo domani sera possano dare uno spettacolo simile, sia per la qualità delle squadre che per la loro proposta di gioco e il loro coraggio", ha concluso il tecnico del Milan.

