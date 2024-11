Amarcord Palermo: 16 anni fa la vittoria per 3-1 al Milan che fece impazzire il Barbera

Era il 30 novembre 2008 , 16 anni fa, anno 2008 , e il Palermo si trovava in un deludente decimo posto, con la solita ambizione di quegli anni d'oro rosanero di lottare per un piazzamento europeo. Dopo un discreto cammino condito da 2 pareggi, 6 sconfitte e 5 vittorie, i rosanero incrociarono il Milan di Carlo Ancelotti , all'epoca classificato terzo in campionato.

Il Milan prova a rientrare in partita con Ronaldinho , che si riscatta trasformando un secondo rigore, ma il suo gol del 3-1 non basta a ribaltare le sorti del match.

IL CAMPIONATO

Nonostante il successo prestigioso contro i rossoneri, quello non fu un grande campionato per il Palermo rispetto agli anni precedenti. Non riuscire a posizionarsi nelle coppe europee era considerato una delusione per la squadra e per l’ambiziosa proprietà dell’epoca.