Ex Palermo, Lucca cercato all’estero: Benfica, Nottingham e Porto sulle sue tracce

Si accende il mercato intorno a Lorenzo Lucca. L'ex calciatore rosanero, in forza al Napoli, non sta vivendo una grande stagione in Campania, con solo una rete siglata in tredici presenze. Per questo la società partenopea vuole mandare in prestito il classe 2000 per farlo giocare di più, vista la grande concorrenza in avanti con Hojlund e il rientrante Lukaku. Proprio in quest'ottica, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'ex Udinese ha attirato l'interesse di tanti club all'estero: primo su tutti il Porto di Farioli, con l'allenatore italiano che gradisce il ragazzo, il Benfica, con il club di Mourinho che apprezza l'attaccante e potrebbe affondare il colpo. Infine, interesse anche dalla Premier con il Nottingham interessato.