Dalle colonne del Giornale di Sicilia arriva un’analisi che rafforza ulteriormente il momento positivo del Palermo, soffermandosi questa volta sul rendimento complessivo in campionato. Il successo contro il Padova viene indicato come una tappa significativa: è infatti la nona vittoria stagionale, un dato che porta i rosanero ad aver vinto esattamente la metà delle partite disputate finora.
Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Nove vittorie in 18 partite, mai così bene da sette anni”
Il quotidiano evidenzia come un simile bottino dopo 18 giornate non si vedeva dalla stagione 2018/19, quando il Palermo riuscì addirittura a toccare quota dieci successi nello stesso arco temporale. In termini numerici, l’annata in corso viene definita la migliore dall’arrivo della proprietà City Football Group, soprattutto se confrontata con le stagioni precedenti.
Nella Serie B 2022/23, sotto la guida di Eugenio Corini, i rosanero erano fermi a sei vittorie dopo diciotto turni e chiusero il campionato fuori dalla zona play-off. Meglio andò l’anno successivo, con otto successi iniziali e un cammino che si interruppe soltanto in semifinale play-off contro il Venezia trascinato da Pohjanpalo. L’articolo ricorda invece come la stagione 2024/25 sia stata la più complicata dell’era CFG, con segnali di difficoltà già emersi nelle prime giornate.
Il concetto chiave ribadito dal giornale è l’importanza di partire forte: iniziare bene il campionato viene descritto come un fattore quasi decisivo per centrare gli obiettivi fissati dalla società. Non a caso vengono richiamati due precedenti storici molto cari ai tifosi: le stagioni 2003/04 e 2013/14, quando il Palermo vinse dieci partite nelle prime diciotto, ponendo le basi per una promozione trionfale in Serie A.
Oggi, sottolinea il Giornale di Sicilia, gli obiettivi sono gli stessi e il cammino appare simile a quello di quelle annate fortunate. Il messaggio finale è chiaro: per non vanificare quanto di buono fatto finora, servirà un nuovo anno solare giocato da protagonisti, trasformando un avvio in linea con i programmi societari in un finale all’altezza delle ambizioni rosanero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA