Giornale di Sicilia: “Nove vittorie in 18 partite, mai così bene da sette anni”

Nella Serie B 2022/23, sotto la guida di Eugenio Corini, i rosanero erano fermi a sei vittorie dopo diciotto turni e chiusero il campionato fuori dalla zona play-off. Meglio andò l’anno successivo, con otto successi iniziali e un cammino che si interruppe soltanto in semifinale play-off contro il Venezia trascinato da Pohjanpalo. L’articolo ricorda invece come la stagione 2024/25 sia stata la più complicata dell’era CFG, con segnali di difficoltà già emersi nelle prime giornate.