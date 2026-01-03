Palermo, GDS: “Bardi ceduto al Mantova Sfiderà subito gli ex compagni”

Ha giocato solo due partite, in Coppa con la Cremonese ha parato un rigore. L’infortunio al piede e l’esplosione di Joronen gli hanno fatto perdere il posto

⚽️ 3 gennaio - 08:50

Dal Giornale di Sicilia arriva la conferma della prima mossa ufficiale del mercato invernale del Palermo: Francesco Bardi saluta i rosanero e chiuderà la stagione al Mantova. Il portiere, arrivato in estate dopo l’esperienza alla Reggiana, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di alcune condizioni.

L’esperienza di Bardi in Sicilia è stata breve ma tutt’altro che anonima. Come ricordato dal quotidiano, il portiere ha collezionato soltanto due presenze ufficiali, entrambe decisive e concluse con una vittoria. La prima in Coppa Italia, nella sfida contro la Cremonese, dove si è preso la scena parando un calcio di rigore a Johnsen. La seconda in campionato, all’esordio stagionale contro la sua ex Reggiana, partita coincisa con i primi tre punti del Palermo.

Il suo percorso in rosanero si è però interrotto a causa di un infortunio alla pianta del piede destro, uno stop che ha spinto il club a tornare sul mercato per ingaggiare Joronen, poi diventato il titolare. Da qui la decisione di trovare una nuova sistemazione per Bardi, che avrà subito modo di affrontare i suoi ex compagni.

Il giornale sottolinea come questa non sarà l’unica operazione in uscita. È infatti imminente anche il passaggio di Brunori alla Sampdoria, con l’ormai ex capitano pronto a sostenere le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale. Sul fronte opposto, la dirigenza è al lavoro per individuare il profilo che ne raccolga l’eredità tecnica: il primo nome resta Tramoni del Pisa, valutato intorno ai sei milioni, con l’idea di impostare l’operazione su un prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A. Restano vive anche le piste che portano a Pierini del Sassuolo, oltre a Moreo del Pisa e allo stesso Johnsen della Cremonese.

Capitolo difesa: molto dipenderà dalla situazione di Magnani, attualmente in prestito alla Reggiana. In caso di rientro, il Palermo potrebbe valutare la cessione di Diakité, seguito da club italiani come l’Avellino e da alcune società francesi. Tra i possibili movimenti minori, Avella piace al Potenza, mentre per Gomis al momento non sono ancora arrivate offerte concrete.

Una fase di mercato, dunque, che per il Palermo si apre con un addio significativo e con diverse valutazioni in corso, tra uscite già definite e scelte strategiche ancora da completare.