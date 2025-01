Serie A, Zoff: “Napoli e Juve stanno molto bene. Conte è straordinario”

NAPOLI VS JUVENTUS

L'ex portiere ha parlato della sfida imminente tra Napoli e Juventus: "Quella di sabato sarà una partita determinante per i segnali che darà al campionato delle due squadre. Il Napoli sta molto bene e la Juventus anche, non è facile tirare fuori un pronostico. Conte non si discute, è stato straordinario finora e parlano i numeri per lui, buona parte di quest’andazzo positivo è dovuto a lui. È stato un mio giocatore in Nazionale, quindi conosco bene la sua personalità e il carattere che riesce a trasmettere. E poi lasciatemi menzionare anche Lele Oriali, che conosco da tanti anni. Ha grandi meriti in come questo Napoli stia crescendo a vista d’occhio. Avere due uomini come loro in squadra, ti fa maturare e ti rende vincente. L’assenza di Kvara è stata assorbita senza nessun problema e questo la dice lunga sulle loro capacità. Neres sta facendo grandissime cose, senza far rimpiangere nessuno. La Juventus senza infortuni magari avrebbe potuto dire la sua per lo scudetto. Gli investimenti fatti sono stati importanti e Motta sta lavorando benissimo. In questa seconda parte di stagione sta risalendo e Napoli e Inter farebbero bene a stare attente. È ancora imbattuta e questo è un dato di fatto. Ha le qualità per migliorare subito. Meret contro Di Gregorio? Sono due ottimi portieri, sarà una sfida nella sfida molto interessante. Di Gregorio sta facendo bene, Meret è in una delle sue migliori stagioni da quando è a Napoli", ha concluso l'ex leggenda dell'Italia.