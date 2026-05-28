Continuano i movimenti in Serie A, con panchine che ancora in dubbio e rivoluzioni in atto. Chi potrebbe aver sciolto le riserve, invece, è il Napoli.

LA SITUAZIONE IN CASA NAPOLI

Dopo aver salutato Antonio Conte dopo due anni e uno scudetto vinto, è partito il totonomi per il nuovo tecnico dei partenopei. Come raccontato, il testa a testa riguarda Allegri - appena esonerato dal Milan - e Italiano, che ha salutato ufficialmente il Bologna. L'accordo con Allegri sembra, però, sempre più vicino: il suo nome non era il favorito, ma nelle ultime ore la trattativa ha raggiunto un punto inaspettato, che potrebbe sancire un accordo molto presto - come raccontato da Gianluca Di Marzio. Dopo segnali positivi, l'obiettivo per la dirigenza è quello di blindare l'accordo biennale di cui si era già discusso. L'ex tecnico della Fiorentina resta sullo sfondo, ma la scelta sembra ormai presa.

LA STAGIONE DI ALLEGRI

La scelta di Allegri potrebbe arrivare nonostante un'annata non semplice per l'ex Juventus. Dopo un inizio anno molto positivo, i soli 10 punti nelle ultime 10 gare di Serie A hanno portato il Milan fuori dalla Zona Champions. Fallimento ritenuto insanabile, visto l'esonero arrivato a poche ore dalla gara contro il Cagliari, che ha sancito la fine della stagione. Adess una nuova possibile occasione, in un contesto molto ambizioso come quello campano.

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