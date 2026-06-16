Prosegue a passo lento la trattativa tra il Napoli e la Lazio per Mario Gila. Il difensore spagnolo ha lasciato trasparire alla società capitolina la propria volontà di trasferirsi sotto le pendici del Vesuvio, ma tra le due società c'è ancora distanza tra l'offerta e la richiesta, e al momento l'accordo fatica ad arrivare. Intanto, il Napoli ha trovato l'accordo con il giocatore.

Saldo zero

La Lazio è una delle società di Serie A che rischiano un mercato a saldo zero. Per poter operare con le mani libere sul mercato, la società del presidente Lotito deve recuperare 20 milioni di euro. Due le opzioni: aumento di capitale o ricavi dalle cessioni. Se il primo è un evento che non si è mai verificato nella ventennale gestione di Lotito, il secondo sembra decisamente più probabile.

La richiesta

Il Napoli, secondo quanto riportato da Daniele Longo, ha trovato l'accordo con Gila sulla base di uno stipendio da 3 milioni netti a stagione, ma continua a non decollare la trattativa con la Lazio per il cartellino. Il DS dei campani, Giovanni Manna, avrebbe messo sul piatto un'offerta da 15 milioni + bonus. Proposta ben distante dai 25 milioni richiesti dai biancocelesti, che potrebbero allentare la presa vista la volontà del giocatore, e la fretta nel recuperare 20 milioni per poter fare mercato.

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