Il Como continua a progettare il proprio futuro con grande ambizione e, tra i profili monitorati per rinforzare la rosa, torna d'attualità il nome di Antonio Vergara. Il talento cresciuto nel settore giovanile del Napoli piace da tempo alla dirigenza lariana e potrebbe rappresentare uno degli obiettivi più interessanti di questa sessione di mercato. L'interesse non è certo una novità. Già nelle ultime finestre di mercato il club lombardo aveva provato a portare il giocatore sulle rive del lago, trovando però la ferma opposizione del Napoli. La società partenopea aveva infatti scelto di puntare sulla crescita del ragazzo, considerandolo una risorsa importante per il presente e soprattutto per il futuro. Oggi, però, lo scenario potrebbe essere cambiato.

Nel corso dell'ultima stagione, Vergara ha dimostrato di poter stare ad alti livelli. Complice l'emergenza che ha colpito la rosa azzurra in diversi momenti dell'annata, il classe 2003 ha trovato spazio e continuità, diventando una delle sorprese più positive della squadra. Tra gennaio e marzo le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di Fabregas e del Como La sua crescita è stata però frenata da una fastidiosa fascite plantare che lo ha costretto a fermarsi proprio nel momento più importante della stagione.

Per questo motivo il Como osserva con attenzione l'evolversi della situazione. Il club lombardo è alla ricerca di giocatori italiani anche in ottica liste UEFA e considera Vergara un profilo ideale per qualità, età e prospettive. Resta da capire se il Napoli sarà disposto a privarsene, ma rispetto al passato le possibilità di arrivare a una trattativa concreta sembrano decisamente aumentate. La società azzurra, che continua a credere nel valore del giocatore, lo valuta circa 30 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la fiducia riposta nel classe 2003 e che rappresenterebbe anche una significativa plusvalenza per il club partenopeo in caso di cessione.

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