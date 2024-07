Calciomercato Pisa, sprint per Gianluca Lapadula: intesa vicina, i dettagli

Il neo direttore sportivo Vaira è al lavoro per garantire al tecnico Filippo Inzaghi un organico competitivo per il prossimo campionato cadetto.

Futuro in Serie B per Gianluca Lapadula? L'esperto attaccante classe 1990 è da tempo in cima alla lista dei desideri del Pisa di Filippo Inzaghi, grande estimatore dello stesso giocatore. I contatti tra le parti sarebbero fin qui stati piuttosto proficui. Dialoghi aperti sia con il club sardo, sia con l’entourage del calciatore, che avrebbero portato ad una possibile intesa di massima.