Calciomercato Cagliari, Felici ad un passo: trovato l’accordo con l’ex Palermo

L'esterno sinistro classe 2001, in uscita dalla Feralpisalò, potrebbe presto approdare in Serie A: la situazione.

Quale futuro per Mattia Felici? Le prestazioni offerte dall'esterno sinistro classe 2001 con la maglia della Feralpisalò in Serie B, nonostante la retrocessione, non sono certamente passate inosservate. Diversi i club pronti ad ingaggiare il calciatore ex Palermo, che potrebbe presto approdare in Serie A. Felici, infatti - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - sarebbe ad un passo dall'approdo al Cagliari, che avrebbe raggiunto l'accordo con lo stesso giocatore e adesso starebbe cercando quello con la Feralpisalò. Sullo sfondo anche Venezia e Sassuolo, interessate al ragazzo e che starebbero seguendo con attenzione l'evolversi della trattativa. Seguiranno aggiornamenti...