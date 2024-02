Cagliari, Nandez: “Qua è meraviglioso. Vorrei vivere qui quando mi ritirerò”

Nahitan Nandez , centrocampista uruguaiano del Cagliari , ha raccontato il suo amore per il calcio e per la città sarda nel corso della nuova puntata di Campioni del Made In Italy, format della Lega Serie A :

"Il calcio per me è tutto. Prima era una passione, ora è un lavoro. È una cosa che mi rende felice, a un sogno. Non riesco a pensare ad un altro posto che mi abbia reso felice quanto Cagliari. La gente ti fa sentire come uno di loro, come un sardo. Un sogno che ho, e lo dico sinceramente, è poter avere la possibilità di vivere qua quando un giorno mi ritirerò. E’ l’unico posto che mi mette i dubbi in confronto all’Uruguay. Le persone qui sono meravigliose. Cagliari non è solo una città, è un'isola, un popolo".