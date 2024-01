Calciomercato Cagliari, Ranieri a tinte viola: c’è l’ok di Mina, suggestione Barak

Il Cagliari, squadra piazzata al diciottesimo posto in Serie A e desiderosa di salvare la categoria, è pronta a rinforzare il suo organico in queste ultime battute di calciomercato invernale! Jerry Mina e Antonine Barak delle Fiorentina sono i principali indiziati per trasferirsi in rossoblù. Il club isolano ha velocizzato i contatti con la compagine toscana e la fumata bianca per il centrale colombiano sembra essere sempre più ravvicinata. Dopo soltanto un semestre alla corte di Vincenzo Italiano, nei quali è sceso in campo solo per 40', il sudamericano è intenzionato a dire addio alla Fiorentina, continuando la sua avventura in Italia nella formazione sarda, dove con Claudio Ranieri potrà ritagliarsi più spazio e la formula sarà quella della cessione da parte dei viola a titolo definitivo. Per quanto concerne Barak, al momento è solo un ipotesi, ma il tutto potrebbe velocizzarsi nelle ultime ore di mercato, qualora il Cagliari si dimostri realmente intenzionato. Seguiranno aggiornamenti.