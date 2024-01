Calciomercato Palermo, salta Verde! Limbo per Valente, il Padova freme e Caso…

Il punto sul calciomercato del Palermo. Dalla trattativa saltata tra i rosa, lo Spezia e Daniele Verde fino allo stallo che riguarda Valente.

Fibrillazione a attesa per conoscere il suo futuro. Un destino professionale già delineato nella sostanza per NicolaValente, esterno offensivo classe 1991, che il Palermo ha reputato tra i profili cedibili e di fatto fuori dal progetto tecnico della compagine di Corini in questa sessione invernale di mercato che si appresta a chiudere i battenti tra un paio di giorni. La necessità di liberare slot over, nonostante ve ne sia già uno spendibile in virtù della cessione ultimata di Mateju allo Spezia, unitamente al desiderio di incastonare un nuovo jolly offensivo che elevi cifra tecnica e spessore nel tridente d'attacco, hanno indotto il club targato City Football Group a mettere l'ex Carrarese sul mercato.

Jolly poliedrico sulla corsia di destra, quinto a tutta fascia in un 3-5-2, ala classica da 4-4-2, attaccante esterno, efficiente in entrambe le fasi, in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Valente ha giostrato sulla sua corsia di pertinenza in quasi tutti i ruoli durante il suo trascorso con il Palermo FC, adattandosi in alcuni scorci di match anche da laterale basso e all'occorrenza mezzala destra. Mattatore assoluto, con sette gol ed undici assist tra regular season e playoff nell'anno della promozione dei rosa di Baldini dalla Lega Pro alla B, protagonista con Corini alla guida anche nel suo primo campionato cadetto, con trentadue presenze, tre gol e sei assist vincenti. Spazio ed impiego che si è drasticamente ridotto in questa stagione con dieci presenze nel girone d'andata, quasi tutte da subentrato, ed appena 271 minuti sul terreno di gioco in cui comunque è riuscito con tre rifiniture vincenti a mandare in gol i suoi compagni.

Un contratto in scadenza nel giugno del 2024, l'ipotesi comunque di restare in Sicilia per provare a dare il suo contributo in assenza di proposte calcisticamente e contrattualmente gratificanti per il prosieguo della sua carriera. Dopo i sondaggi di Sudtirol, Triestina, Cesena e l'iniziale corte del Catania cortesemente declinata dal numero trenta, legatissimo ai colori ed alla piazza rosanero, la proposta di un club storico e blasonato come il Padova che ha incontrato il gradimento del calciatore. Palermo che chiude per il prestito con diritto di riscatto di DanieleVerde dallo Spezia, Valente che sposa le ambizioni del club biancoscudato in lotta per la promozione in B nel girone A di Lega Pro. Questo sembrava il quadro già definito venerdì scorso, ma le vie e gli imprevisti nel grande circo del calciomercato sono infiniti. La doppietta di Verde nel successo dello Spezia a Pisa, al pari di quella di Soleri contro il Modena, stoppa la partenza del classe 1998 e cambia le carte in tavola: dietrofront da parte di club e progressivo ravvedimento di entourage e calciatore stesso, in procinto addirittura di prolungare adesso il suo contratto con il club bianconero fino al 2027 con importante adeguamento dell'ingaggio.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la posizione di Valente adesso è momentaneamente congelata e l'esterno polivalente nativo di Zeno è sospeso in un limbo con un'ideale valigia in mano. Intesa di massima raggiunta con il Padova sulla base di un gratificante contratto di due anni e mezzo, scadenza giugno 2026, che testimonia la volontà della società veneta di puntare su Valente anche in chiave futura, auspicabilmente in categoria superiore. Si attende solo il via libera del Palermo, che sta freneticamente vagliando altre opzioni per il ruolo di attaccante esterno dopo l'affare Verde saltato in extremis. Difficile un tentativo di sorpasso sul filo di lana alla Cremonese nella corsa a Giuseppe Caso del Frosinone, accordo totale tra ciociari e grigiorossi per il trasferimento a titolo definitivo del cartellino del classe 1998 in Lombardia, manca il definitivo ok del ragazzo per chiudere l'operazione. Management rosanero che vaglia possibili terze opzioni e intanto stoppa Valente sull0'uscio. La dirigenza del Padova è al lavoro sul piano diplomatico per accelerare l'approdo del ragazzo in Veneto e sbloccare quanto prima un affare già definito in ogni dettaglio tra le parti.

