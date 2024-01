Bari, verso il Palermo: lavoro differenziato per tre, giovedì rifinitura in Sicilia

Terza seduta di lavoro settimanale per il Bari in vista della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Questa mattina, "dopo un prologo in sala video, la squadra ha lavorato sul terreno del San Nicola concentrandosi, dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare, su esercitazioni tattiche a tutto campo finalizzate allo sviluppo dell'azione offensiva; in chiusura di seduta sfida finale a ranghi misti su 70 m di campo", informa il club biancorosso.