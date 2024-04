Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: Vlahovic sfida Luvumbo. Weah dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Cagliari e Juventus, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

⚽️ 19 aprile - 12:13

E' tutto pronto per il match dell'Unipol Domus, in programma questa sera alle ore 20:45 tra Cagliari e Juventus, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Una sfida che conta molto per la squadra di Claudio Ranieri, reduce dal pareggio prestigioso sul campo dell'Inter e in cerca di continuità per tenere distante la zona calda della classifica. Attualmente i sardi sono posizionati al quattordicesimo posto e hanno totalizzato 31 punti in totale. Il +4 sul Frosinone diciottesimo, ancora, non permette agli isolani di avere la certezza matematica del consolidamento della categoria. Obiettivo prefissato in estate dalla società.

D'altro canto c'è la Juventus di Massimiliano Allegri, squadra terza in classifica e fuori dalla lotta per vincere lo scudetto. L'unico obiettivo rimasto è la Coppa Italia, ma la formazione piemontese ha il dovere di finire nel migliore dei modi il campionato e cercare di agguantare il Milan al secondo posto, distante attualmente sei lunghezze.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Mina, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Sulemana, Augello; Shomurodov, Luvumbo.

JUVENTUS (3-5-2): Sczczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

DOVE VEDERE IL MATCH Cagliari-Juventus si potrà seguire in diretta su DAZN, scaricando l'app su smart tv, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Il match sarà trasmesso in diretta e in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN e su Sky Go, scaricando le rispettive app oppure collegandosi ai portali di riferimento. Cagliari-Juventus si potrà seguire anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà necessario l'acquisto del Pass Sport.