Ex Palermo, Felici conteso da quattro club di Serie A: la richiesta del Cagliari

Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, adesso Mattia Felici potrebbe lasciare il Cagliari. L'esterno, come riportato da tuttomercatoweb, ha tante richieste in massima serie, tra Sassuolo, Pisa, Cremonese e Verona pronte a puntare su di lui, ma non è ancora pervenuta un'offerta ufficiale ai sardi. Per il classe 2001 la cifra ritenuta congrua dal proprio club si aggira sui 3/4 milioni di euro. Attesi sviluppi nelle prossime settimane, ma l'ex Palermo, dopo una stagione da 3 assist in 22 presenze, ha la concreta possibilità di vivere una nuova esperienza in massima serie con una nuova maglia.