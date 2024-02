Cagliari-Lazio, Ranieri: “Vogliamo fare partita perfetta, dobbiamo dare tutto”

SQUADRA MOLLE - "Abbiamo la consapevolezza, ne parliamo spesso, per salvarci dobbiamo raspare il campo. Col Torino abbiamo perso ma la squadra ha lottato fino in fondo... Io accetto la sconfitta quando succede questo. La Roma ha giocato bene, da parte nostra la prestazione fisica c'è stata, ma loro sono stati più bravi. E noi non siamo riusciti a segnare. Dopo il primo tempo abbiamo detto che potevamo restare in partita nonostante il 2-0, invece non ci siamo riusciti. Dobbiamo cambiare registro, ora sta a me trovare quei giocatori che abbiano un carattere volitivo. Io posso stimolare alcuni giocatori per far sì che trasmettano il massimo anche al gruppo. Noi siamo una squadra compatta, questo è uno spogliatoio fantastico, io non ne ho mai avuto uno così. E per questo lotteremo fino all'ultimo secondo. Ma se scendiamo in Serie B poi sarà dura risalire, quindi è troppo importante restare in Serie A. E lo dico non solo per Cagliari, ma per tutta la Sardegna. Questo è come sto vivendo io il momento"