Inter, Inzaghi: “Cagliari non ha mollato, dispiace ma siamo vicini all’obiettivo”

“Sapevamo di affrontate una squadra in salute, il Cagliari non ha mai mollato e abbiamo sofferto le loro ripartenza. Dispiace perché eravamo davanti ai nostri tifosi, siamo vicini all’obiettivi ma mancano ancora quei punti per la matematica. Abbiamo concesso qualcosina, solitamente lavoriamo meglio sulle ripartenze degli avversari. Bisogna fare i complimenti anche al Cagliari perché ha fatto un’ottima partita a San Siro. Mancano 6 partite e 18 punti. Serve rimanere sul pezzo, ma non ho dubbi perché i miei ragazzi hanno lavorato bene. Scudetto nel derby? Ci farebbe piacere, prepareremo il derby per affrontarlo nel migliore dei modi. Prepareremo la partita come sempre, cercando di arrivare nel migliore dei modi con ventidue giocatori. Spero di averli tutti, compresi i tre portieri. Sappiamo che i derby di Roma e Milano sono partite intense, l’anno scorso abbiamo fatto la Champions, a Roma mi era capitato una semifinale di Coppa Italia. Io ne ho fatti tanti, qualcuno vinto e qualcuno perso. Tatuaggio per lo scudetto come Spalletti e Pioli? Non mi piacciono”