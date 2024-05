Venezia, Vanoli verso l’addio: inserimento del Cagliari, il Torino punta Italiano

Quale futuro per Paolo Vanoli? Il tecnico del Venezia, che si sta giocando la promozione in Serie A con i lagunari, potrebbe comunque approdare in massima serie. Il Torino, alla luce dell'addio imminente di Ivan Juric, avrebbe già bloccato da tempo l'allenatore originario di Varese. Tuttavia, il club di Urbano Cairo vorrebbe fare un nuovo tentativo per Vincenzo Italiano, attualmente impegnato con la sua Fiorentina. Domani sera, infatti, la compagine viola giocherà la finale di Conference League. In questo scenario - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, si starebbe inserendo il Cagliari, pronto a puntare su Vanoli dopo l'addio di Claudio Ranieri. I rossoblù resterebbero in attesa, cercando di capire se Vanoli possa effettivamente diventare una pista concreta. Seguiranno aggiornamenti...