Il Sant’Elia di Cagliari: tra storia, glorie e un futuro ancora Incerto

La storia, la gloria e il possibile futuro di uno storico stadio, ormai in uno stato di progressivo abbandono

Mediagol ⚽️ 13 maggio - 09:32

Il vento salmastro che spira dal Golfo degli Angeli porta con sé storie di gol esultanti, parate decisive e domeniche di passione. Storie che per decenni hanno avuto come epicentro lo stadio Sant'Elia di Cagliari, un impianto che ha visto nascere e crescere generazioni di tifosi rossoblù. Inaugurato nel lontano 1970, in un periodo di grande fermento per il calcio italiano e per la Sardegna, il Sant'Elia sorgeva in una posizione suggestiva, a pochi passi dal mare, diventando rapidamente un simbolo non solo sportivo, ma anche identitario per l'intera regione. La sua struttura, con la caratteristica tribuna in cemento armato e le curve a ridosso del campo, ha ospitato le gesta di campioni indimenticabili e ha fatto da sfondo a pagine memorabili della storia del Cagliari Calcio.

LA STORIA — Nel corso degli anni, il Sant'Elia è stato teatro di eventi di portata nazionale e internazionale. Impossibile non ricordare le stagioni d'oro dello scudetto del 1970, con Gigi Riva trascinatore di una squadra leggendaria, le cui imprese risuonarono proprio tra le mura di questo stadio. Il Sant'Elia ha ospitato anche partite della Nazionale italiana, competizioni europee e numerosi concerti di artisti di fama mondiale, diventando un vero e proprio polo attrattivo per la città. Le sue tribune hanno vibrato per le emozioni di sfide epiche, gioie incontenibili e anche qualche amara sconfitta, ma sempre con la passione inesauribile del popolo cagliaritano.

UN PRESENTE INCERTO — Oggi, lo scenario è differente. Il glorioso Sant'Elia versa in uno stato di progressivo abbandono. Le tribune sono in parte smantellate, il manto erboso non è più curato e l'impianto appare come un gigante addormentato, testimone silenzioso di un passato ricco di fasti. Dopo anni di promesse e progetti rimasti sulla carta, il Cagliari Calcio ha temporaneamente trovato casa alla Unipol Domus, una struttura provvisoria costruita in tempi record per garantire alla squadra la possibilità di continuare a giocare nella massima serie. Tuttavia, la nostalgia per il vecchio Sant'Elia rimane forte nel cuore dei tifosi, legati indissolubilmente a quel luogo intriso di storia.

TRA SOGNI E PROGETTI AMBIZIOSI — Il futuro, però, potrebbe riservare nuove emozioni. Da tempo si parla della realizzazione di un nuovo stadio, un impianto moderno e funzionale che possa raccogliere l'eredità del Sant'Elia e proiettare il Cagliari Calcio verso nuove ambizioni. Il progetto prevede una struttura all'avanguardia, integrata nel tessuto urbano e dotata di tutti i comfort per i tifosi e gli atleti. L'iter burocratico è complesso e ha subito diverse battute d'arresto, ma la volontà della società e dell'amministrazione comunale sembra essere quella di dare finalmente una casa definitiva al Cagliari. Il nuovo stadio rappresenterebbe non solo un impianto sportivo di ultima generazione, ma anche un'opportunità di riqualificazione per l'area in cui sorgeva il vecchio Sant'Elia, aprendo un nuovo capitolo nella storia del calcio cagliaritano. L'attesa è palpabile, nella speranza che presto le gru possano sostituire le ruspe della demolizione e dare il via alla costruzione di un nuovo tempio del calcio rossoblù.

Gaetano Armao