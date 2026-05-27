Continua la restaurazione della nuova Serie A, che ha visto già tanti cambiamenti ufficiali e ufficiosi. Chi, però, non dovrebbe toccare nulla è il Genoa, autore di un'ottima annata.

I rossoblu ripartiranno da De Rossi, dopo aver terminato un campionato fatto di idee, punti e coraggio. L'ex tecnico della Roma rimarrà in Liguria, portando avanti il progetto del grifone, iniziato a campionato in corso - l'ex centrocampista è subentrato a Vieira. Nonostante il suo nome sia stato già accostato a diversi club - tra tutte, soprattutto il Bologna - il percorso dovrebbe continuare insieme, secondo quanto rivelato da tuttomercatoweb

LA CARRIERA DI DE ROSSI

Dopo l'inizio di carriera alla Spal, con risultati altalenanti, prima di approdare a Genova, sponda grifone, il tecnico ha vissuto una parentesi non fortunata con la sua Roma: dopo aver portato la squadra in semifinale di Europa League - subentrando a Mourinho - dopo le prime 4 gare senza vittorie, è arrivato l'esonero, mai perdonato dalla piazza. Ed ecco che in questo scenario, dopo un anno di stop, De Rossi è tornato in pista. La stagione del Genoa è stata, infatti, di alto livello. Arrivato alla nona giornata con la squadra all'ultimo posto con soli tre punti fatti, De Rossi ha portato a livello tattico e mentale una ventata di aria fresca, portando la squadra a conquistare 38 punti nellle successive gare, chiudendo a 41 punti, sedicesimo, a ben sette punti dalla zona retrocessione. Una cavalcata importante, con l'ex azzurro ha portato le sue idee, il suo gioco e il suo coraggio, portando dalla sua non solo una salvezza senza patemi, ma anche un attestato di stima da tutta Italia. Il nome del tecnico è stato infatti al centro del dibattito di tante squadre in cerca di tecnici giovani e con le idee di calcio godibili. E adesso, il percorso sembra continuare, con la grande voglia di stupire ancora.