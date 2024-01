Salernitana-Genoa, Inzaghi: “Credo alla salvezza. Bisogna invertire il trend”

"Dispiace perchè senza un tiro subito abbiamo perso. Questo non deve accadere. Abbiamo preso il gol e poi questo rigore. La squadra non ha mai sofferto e ha cercato di costruire. Lo spirito c'è stato ma qualche errore individuale ci penalizza più del dovuto. Abbiamo preso anche una traversa e avremmo meritato almeno il pareggio. Mancano 17 partite e dobbiamo vincerne almeno 7. Io ci credo, la gente è stata straordinaria e meritava un altro risultato. Siamo andati in vantaggio e avevamo la partita in mano. Il rigore è stato fortuito ma poi abbiamo fatto fatica a reagire anche se c'è stata l'occasione di Candreva. Rimbocchiamoci le maniche, pensiamo alla prossima".