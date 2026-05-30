Archiviata la stagione di Serie A, è tempo di programmare l'anno che verrà. Tante squadre stanno mettendo in atto una vera e propria rivoluzione, viziata da risultati negativi e non conformi alle aspettative di inizio anno. Tra le squadre che dovrebbero invece ripartire da una base forte c'è il Genoa, che ha confermato De Rossi - nonostante i tentativi da altre compagini. Adesso, l'ultima novità riguarda i rinnovi di alcuni dei calciatori che hanno fatto parte dell'ottima annata rossoblu.

AVVIATI I CONTATTI PER I RINNOVI DI LEALI E MESSIAS

I due calciatori con cui si sta discutendo di un nuovo contratto - secondo quanto riportato da tuttomercatoweb - sono Leali e Messias. I due sono in scadenza tra un mese, e proprio per questo il loro rinnovo diventa una priorità. Leali, dopo aver iniziato da titolare, ha perso il posto a gennaio, ma ha dimostrato di essere un secondo più che affidabile e adesso, dopo 61 gare in Liguria, la sua esperienza potrebbe continuare. Messias, invece, ha giocato poco per colpa di guai fisici che lo accompagnano da anni. Quando è stato chiamato in casa, però, ha dimostrato di saper dare il suo contributo con giocate di qualità negli ultimi metri. Sono 3 le reti siglate quest'anno in poco meno di 700 minuti. Seconde linee affidabili, che hanno aiutato il grifone e potrebbero continuare a farlo.

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