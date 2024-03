Inter-Genoa, probabili formazioni: Inzaghi con Sanchez, Gilardino punta su Retegui

Le probabili formazioni del match tra Inter e Genoa, valevole per il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A.

Mediagol ⚽️️ 4 marzo - 12:00

Quasi tutto pronto per Inter-Genoa. Il match - valido per il monday night della ventisettesima giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 a San Siro.

Ennesima iniezione di fiducia per l'Inter che nella settimana appena trascorsa ha battuto l'Atalanta di Gasperini per quattro a zero nel recupero del ventunesimo turno di campionato. Undici le vittorie consecutive - in tutte le competizioni - per Lautaro e compagni che in Serie A sono saldamente al comando della classifica con un vantaggio di otto lunghezze rispetto alla Juventus che ha una partita in più rispetto ai nerazzurri. Vincendo questa sera davanti al proprio pubblico l'Inter si porterebbe a undici punti dalla seconda della classe con un vantaggio sensibilmente netto in vista del rush finale di campionato. Inzaghi punterà sul solito 3-5-2 affiancando Sanchez al capitano Lautaro.

Il Genoa è reduce dalla convincente vittoria ottenuta per due a zero in casa contro l'Udinese. Due i risultati utili consecutivi per la formazione di Gilardino che nel turno precedente aveva strappato un punto dal difficile campo del Napoli. In classifica il Grifone è al dodicesimo posto con un discreto vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Gilardino per questo appuntamento, sulla carta proibitivo, farà affidamento sul 3-5-2 con Gudmundsson e Retegui a comporre il tandem offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-GENOA — Inter (3-5-2) Sommer, Pavardi, De Vrji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asslani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez.

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messia, Martin; Gudmundsson, Retegui

DOVE VEDERE INTER-GENOA — La sfida tra Inter e Genoa sarà trasmessa sia da Dazn, su sito e App ufficiale, sia da Sky che dedicherà alla partita i canali numero 201, 251, 202 e 213 oltre che l'app Sky Go. La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi e Dario Marcolin, su Sky invece la partita sarà commentata da Riccardo Gentile e Aldo Serena.