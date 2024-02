Empoli-Genoa, Nicola: “Cambiaghi out? Ecco perché. Puntiamo molto sui calci piazzati”

"La soddisfazione c'è quando produciamo e c'è questa attenzione e voglia di migliorare ma difficilmente tendo ad accontentarmi, questo lo sanno anche i ragazzi. Tutto subito non posso raggiungerlo, ma la partita di oggi è stata la più difficile perché abbiamo affrontato una squadra che sta bene in tutti i reparti. La gara è stata nervosa a tratti, ma abbiamo prodotto un'occasione in più e dove sostanzialmente loro si sono visti un pelo superiori nei duelli. Noi stiamo lavorando su questo e su forzare le giocate. Questo comporta qualche errore, ma questa è l'unica strada. La prima occasione del Genoa è arrivata al 78', la partita la stavamo conducendo bene. Questo non basta chiaramente, e quindi abbiamo interpretato allo stesso agendo prima con esterni più offensivi, poi con i tre davanti che avevano più velocità nello spazio. Poi nella parte finale, dopo che Cambiaghi aveva speso molto, l'idea era quella di mantenere un equilibrio per sfruttare di più Kovalenko. Noi vogliamo conoscere bene i giocatori, schierare Niang sarebbe stato un eccessivo rischio. Fare una rincorsa so cosa comporta, più avanti quando saremo sulla stessa valutazione fisica pretenderò di più. Abbiamo la sfida di migliorarci e di limitare gli avversari, l'errore più grosso sarebbe fare una solo delle due. Oggi, come avrete notato, l'Empoli è stato molto pericoloso sui calci piazzati, una cosa su cui crediamo molto. A me ha soddisfatto che i ragazzi diano importanza al percorso non solo per crescere ma anche per raccogliere qualcosa."