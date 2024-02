Milan, Pioli: “Inter sta facendo campionato sopra le righe. Primo posto a loro”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli, tecnico del Milan, sul cammino dell'Inter in campionato

INTER COME NAPOLI DELL'ANNO SCORSO - "A quel livello lì. Entrambe hanno fatto dei numeri incredibili, credo solo come la Juve di Conte. Una squadra che fa tante vittorie di fila e che ha perso solo una partita vuol dire che sta facendo un campionato sopra le righe".

CAMPIONATO CHIUSO - "Credo di sì, per il primo posto credo di sì. L'Inter sta facendo un percorso incredibile con tante vittorie. Aveva un calendario difficile quando nella stessa settimana doveva sfidare Fiorentina, Roma e Juventus. Superate quelle gare in modo così netto, credo sia finita".

POTREBBERO FESTEGGIARE CONTRO DI VOI - "Voi siete dei fenomeni nel far perdere energie e concentrazione su queste cose... Il 21 aprile è troppo lontano, abbiamo ancora tanti obiettivi e tante sfide. Quando arriveremo alla partita col Verona, che ci sarà la sosta, capiremo anche noi che tipo di partita potremo avere".

VIENE SPESSO CRITICATO SUI SOCIAL - "Non sono sui social. Le critiche ci sono e ci saranno sempre. Noi abbiamo ancora obiettivi importanti, sono concentrato per queste cose. Sono felice e orgoglioso di allenare qui, secondo me stiamo facendo un buonissimo lavoro".