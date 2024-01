Genoa, opportunità Niang: l’ex Milan è vicino alla risoluzione con l’Adana Demirspor

Per Mbaye Niang c'è la possibilità più concreta al Genoa in Italia, club alla ricerca di un vice Retegui per la seconda parte di stagione.

Il Genoa è pronto a battere un colpo in questa finestra invernale di calciomercato. L'ex attaccante di Milan e Torino tra le altre, Mbaye Niang, è molto vicino alla risoluzione del suo contratto con l'Adana Demirspor. Il giocatore senegalese passato dal Grifone nel 2015, con il quale ha totalizzato cinque reti in quattordici apparizioni, è desideroso di tornare in Italia, specialmente in Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate da "TuttoMercatoWeb", l'autore di otto reti in sedici giornate di Super Lig a giorni sarà uno svincolato ufficiale e sarà libero di accasarsi dove troverà un accordo che lo soddisfi. Occhio anche all'Hellas Verona, intenzionato a rimpolpare l'attacco di Marco Baroni. Società che vede in Alberto Gilardino l'allenatore in pole sul classe 1994 e necessità importante di trovare una sana e valida alternativa a bomber Mateo Retegui. Seguiranno aggiornamenti.