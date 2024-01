Calciomercato Palermo, bivio Valente: ok del club all’Avellino, ma l’ex Carrarese…

Ok tra Palermo e Avellino per il trasferimento di Valente in Irpinia, ma trattativa in stand-by: la posizione del calciatore.

Palermo targato City Football Group particolarmente attivo in questa sessione invernale di calciomercato per definire le operazioni in entrata ed in uscita ritenute idonee a completare e potenziare l'organico a disposizione di Eugenio Corini. Filippo Ranocchia è virtualmente un nuovo calciatore del Palermo FC: il centrocampista classe 2001, prelevato dalla Juventus, dovrebbe già essere tra i giocatori convocati dal tecnico di Bagnolo Mella per la partita contro il Modena, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Management del club di viale del Fante alla ricerca di almeno altri tre rinforzi per elevare le cifra tecnica e di personalità della rosa, ma condizione imprescindibile per incastonare nuovi tasselli di pregio nel mosaico dello stesso Corini è liberare alcuni slot della lista over, attualmente satura secondo i parametri normativi.

Tra i giocatori potenzialmente in uscita, non in cima alle gerarchie dell'allenatore rosanero, vi è anche il profilo di Nicola Valente. Sulle tracce del duttile esterno offensivo, giunto alla sua quarta stagione nel capoluogo siciliano, diverse big di Lega Pro, con sondaggi originariamente effettuati da Triestina e Cesena, e successivamente dall'Avellino dell'ex dirigente Giorgio Perinetti. Il club irpino nelle ultime ore avrebbe provato ad accelerare per assicurarsi le prestazioni dell'ex Carrarese. Intesa di massima presto trovata tra Avellino e Palermo per il trasferimento a titolo definitivo del classe 1991, in scadenza con la società siciliana a giugno 2024.

Tuttavia, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, l'operazione è attualmente congelata. Il calciatore, che ha già dimostrato di poter ben figurare in Serie B, starebbe accuratamente riflettendo sulla scelta più idonea da compiere per il suo futuro. Valente non sarebbe al momento propenso, seppur lusingato, ad accettare la corte del club irpino e tornare a cimentarsi in Lega Pro, una volta meritatamente acquisita la sua dimensione nel torneo cadetto.

Jolly poliedrico sulla corsia di destra, quinto a tutta fascia in un 3-5-2, ala classica da 4-4-2, attaccante esterno, efficiente in entrambe le fasi, in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Valente ha giostrato sulla sua corsia di pertinenza in quasi tutti i ruoli durante il suo trascorso con il Palermo FC, adattandosi in alcuni scorci di match anche da laterale basso e all'occorrenza mezzala destra. Mattatore assoluto, con sette gol ed undici assist tra regular season e playoff nell'anno della promozione dei rosa di Baldini dalla Lega Pro alla B, protagonista con Corini alla guida anche nel suo primo campionato cadetto, con trentadue presenze, tre gol e sei assist vincenti. Spazio ed impiego che si è drasticamente ridotto in questa stagione con dieci presenze nel girone d'andata, quasi tutte da subentrato, ed appena 271 minuti sul terreno di gioco in cui comunque è riuscito con tre rifiniture vincenti a mandare in gol i suoi compagni.

Restare alla corte di Corini provando a giocarsi le sue chance, seppur da prima alternativa nell'ambizioso Palermo targato City Football Group, e poi scegliere in autonomia l'eventuale futura destinazione, una volta scaduto il contratto la prossima estate, o valutare soluzioni alternative nell'immediato per giocare con maggiore continuità e recitare un ruolo da protagonista anche a costo di scendere di categoria? L'ex Carrarese sfoglia la margherita e riflette sul da farsi. Il futuro di Valente è ancora in bilico... Seguiranno aggiornamenti.

