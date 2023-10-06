Roberto Insigne, dopo giorni di trattative, è stato ufficialmente ceduto all'Avellino, compagine neopromossa della serie cadetta. Di seguito il comunicato della società rosanero che attesta la…
Avellino
Sandro Martore, agente di Roberto Insigne, è intervenuto ai microfoni di Sport Channel 214 riguardo al suo trasferimento all’Avellino: “La trattativa è nata circa tre settimane fa, quando è cominciato…
Parola a Michele Pazienza. L'allenatore dell'Avellino, alla vigilia del match contro il Vicenza - ritorno della semifinale playoff, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Partenio-Lombardi". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Avellino ospiterà il Vicenza nella semifinale d'andata dei playoff di Serie…
E' tutto pronto per Avellino-Catania, match valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si tratta di una gara decisiva per le due compagini, dopo l'1-0…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Angelo Massimino". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Catania ospiterà l'Avellino nel match valevole per l'andata dei quarti di…
Sono Benevento, Carrarese, Juventus Next Gen, Catania e Vicenza le cinque squadre qualificate al secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. Questa mattina, il sorteggio del secondo…
Monza, Pessina: “Palladino grande tecnico, contro la Roma sarà una bella sfida” L'Avellino prepara la prossima sfida di campionato, la squadra di Michele Pazienza nel pomeriggio comincierà a porte…
L'Avellino viene dalla sconfitta contro il Messina che allontana i lupi dalla vetta che adesso dista dieci punti. Il direttore dell’area tecnica dei campani, Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni…
Parola a Josep Clotet. L'ex allenatore di SPAL e Brescia, reduce da un esonero in Russia dal Torpedo Moskau, è intervenuto nel corso della trasmissione Contatto Sport su Prima TV per parlare del…
Palermo targato City Football Group particolarmente attivo in questa sessione invernale di calciomercato per definire le operazioni in entrata ed in uscita ritenute idonee a completare e potenziare…
Udinese, Lucca: “Dopo Palermo pensavo fosse facile. Tutto su Ajax, studio Haaland…” La Ternana è impelagata nella lotta per non retrocedere. La formazione umbra si trova diciassettesima a due punti…
Giocate buona parte delle gare della diciannovesima giornata di Serie C. Pareggiano a reti bianche Pro Vercelli-Virtus Verona e Atalanta U23-Arzignano. Successo per il Novara che batte in trasferta il…
L'Avellino torna alla vittoria dopo tre giornate di campionato e lo fa in trasferta 0-1 contro il Benevento. La dirigenza nel frattempo si muove anche sul fronte calciomercato. Champions League, 6a…
Il dramma di Giorgio Perinetti. Lo scorso mercoledì, a Milano, si è spenta Emanuela Perinetti, figlia dell'ex direttore sportivo del Palermo. La donna, influencer marketing manager nel mondo del…
Lutto per Giorgio Perinetti: morta la figlia Emanuela a 34 anni
Si è spenta a soli trentaquattro anni Emanuela Perinetti, figlia del direttore dell’area tecnica dell'Avellino Giorgio Perinetti. La giovane donna è deceduta dopo un periodo di ricovero ospedaliero…
Serie C, girone C: Avellino punta la vetta, Foggia e Crotone devono dare un segnale Grande momento per l'Avellino. Il club campano, dopo l'avvicendamento in panchina che ha visto coinvolti Massimo…
L'Avellino da quando è diventato allenatore Michele Pazienza, ha racimolato molti punti. Secondo posto a tre punti dal primo posto. Premiato in occasione del Festival del Calcio Italiano il tecnico…
Avellino che esce sconfitto dal derby campano contro il Giugliano e che non riesce ad avvicinarsi alla vetta occupata dalla Juve Stabia. 1-3 il risultato finale. Al termine della sconfitta contro i…
Catania-Avellino 0-2, Tabbiani: “Mi assumo responsabilità. Abbiamo bisogno di tutti” L'Avellino sta risalendo la china. Dopo un inizio complicato con conseguente esonero del tecnico Massimo Rastelli,…
Dodicesima giornata estremamente interessante nel girone C di Lega Pro, caratterizzata da diversi incontri importanti in ottica alta classifica. L'Avellino che precede la Juve Stabia di sole due…
Il suo Avellino sbanca il "Massimino " di Catania e prosegue la parabola ascendente all'inseguimento della vetta della classifica. Giorgio Perinetti ha portato in dote al club irpino competenza,…
Altra sconfitta interna per il Catania che non riesce ad uscire da un periodo altalenante. Formazione siciliana che non riesce a trovare il proprio equilibrio e che non riesce ad entrare stabilmente…
Parola a Giorgio Perinetti. Il direttore generale dell'Avellino - ai microfoni di Kiss Kiss Napoli - è tornato a parlare della scelta di inserire Michele Pazienza sulla panchina irpina, al posto…
Si archiviano i match del lunedì, validi per l'ottava giornata del girone C di Serie C. La Turris prosegue la sua marcia da grande squadra e vince in un campo difficile come quello del Potenza, reduce…
L’Avellino mette ko il Potenza con un netto 4-1. Al Partenio-Lombardi, cade la squadra allenata da Colombo. Decisivi le reti nel primo tempo di Gori e Sgarbi, entrambi autori di una doppietta. Dopo la…
Quasi tutto pronto per Avellino-Potenza. Il match - valido per la 7a giornata del girone C di Serie C - è in programma alle ore 20:45 nella cornice del "Partenio Adriano-Lombardi". Palermo, Perinetti:…