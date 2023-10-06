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Avellino

Risultati, notizie e aggiornamenti sull’Avellino, club storico del calcio campano. Spazio a campionato, mercato, dichiarazioni, classifica, partite e temi legati al percorso biancoverde nei tornei professionistici, con attenzione alle sfide del calcio meridionale.
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Lutto per Giorgio Perinetti: morta la figlia Emanuela a 34 anni

M. ⚽️️

Si è spenta a soli trentaquattro anni Emanuela Perinetti, figlia del direttore dell’area tecnica dell'Avellino Giorgio Perinetti. La giovane donna è deceduta dopo un periodo di ricovero ospedaliero…